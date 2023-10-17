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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بني سويف يتفقد اصطفاف المعدات فى سمسطا استعداداً للشتاء

اصطفاف المعدات بسمسطا
اصطفاف المعدات بسمسطا

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد زياراته الميدانية للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية  الأجهزة التنفيذية  للتعامل مع موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار ،وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة  والمواقف الطارئة
 

تفقد" اليوم" السكرتير العام المساعد،اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والمجالس القروية بمركز سمسطا ، للوقوف على جاهزية تلك المعدات والتي تزيد عن 75 وتشمل سيارات بأحجام وأنواع متفاوتة،اللوادر  والقلابات وغيرها من المعدات  اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو  المحتملة، وذلك في حضور  نشأت معبد رئيس المدينة   و علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة المهندس بلال أحمد  الحملة الميكانيكية بالديوان العام ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي الحملة ورؤساء القرى بدائرة الوحدة المحلية  

ولفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ د محمد هاني غنيم"باستمرار المتابعة لمعدات الحملات الميكانيكية  بالوحدات المحلية  للوقوف على جاهزيتها  والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة  للتدخل السريع  والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين

 

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الجريدة الورقية