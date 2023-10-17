مدير تعليم نجع حمادي يشهد احتفال مدرسة السادات الثانوية بنات بانتصارات أكتوبر

شهد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الثلاثاء ، يرافقه محمد عبد اللاه علي رئيس تنسيق التعليم الابتدائي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، الحفل الذي نظمته مدرسة أنور السادات الثانوية بنات بقيادة حمدي فخري فاوي مدير إدارة المدرسة، بمناسبة مرور الذكري ال 50 علي مرور انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تضمن الاحتفال الذي شهد فعالياته محمود نجيب موجه أول التربية الرياضية بنجع حمادي، و سوزي عادل موجه أول التربية الموسيقية، وهيئة المعلمين والمعلمات والعاملين، وطالبات المدرسة، خلال طابور الصباح، العديد من الفقرات الفنية الموسيقية، والعروض المسرحية، والرياضية، والقصائد الشعرية.

وأبدي أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إعجابه بفعاليات الحفل التي لاقت إعجاب الحضور من الضيوف وهيئة المدرسة، مشيدا بارتفاع نسبة الحضور من جانب الطالبات و حرصهن علي تلقي العلم علي أيدي نخبة وكوكبة من أفضل و أكفأ المعلمين والمعلمات، في المواد الدراسية والأنشطة التربوية.

وأكد مدير عام الإدارة، علي أن مدرسة أنور السادات الثانوية للبنات بنجع حمادي، تعد المدرسة الأولي في الحصول علي شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد، علي مستوي المحافظة، مشددا علي الطالبات بضرورة التسلح بالعلم لكونه السبيل الوحيد لمستقبل أفضل.

اختتم الحفل بتقديم شهادات التقدير والهدايا التذكارية، لمدير عام الإدارة، ومدير المدرسة، وبعض المعلمين، وعامل وعاملة المدرسة، والطالبات، لجهودهم في خدمة وتطوير وتجميل المدرسة والعملية التعليمية.