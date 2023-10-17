النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية في حادث العثور على جثة شاب خليجي بالجيزة

استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث العثور على جثة شاب عشرينى بمنطقة الجيزة في شارع جامعة الدول العربية.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب خليجي بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين إصدار تصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها وتفاصيل الحادث وكشف ما بها من إصابات.

كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات في الشوارع المحيطة بالحادث وتفريغها وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكان قد تمكن رجال المباحث من العثور على جثة شاب خليجي يدعى حاتم يبلغ من العمر 21 عاما يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته.

وكشفت التحريات الأولية تعرض الشاب لهبوط في الدورة الدموية أدى إلى سقطه على الأرض مغشيا عليه وفارق الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكاميرات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.



والبداية كانت بتلقي للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط العالى بدائرة مركز شرطة الصف.

وأوضحت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ(15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى).



وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة النزهة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بالقاهرة تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.













