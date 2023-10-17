مصر تشارك في بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين باستراليا

أكد الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إن مصر ستشارك في بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين المقامة في استراليا حتى 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف رسلان إن مصر يمثلها في بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين أربعة لاعبين وهم لأحمد المهدي بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 و اللاعب الدولي عمر فهمي و اللاعب المخضرم محمد أبوالنور.

وأسفر دور المجموعات في بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين تأهل لاعبي مصر الأربعة إلى دور الـ 32 من البطولة بعد تقديم أداء جيد في المباريات الأولى للبطولة.

ويشارك في بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين دول مصر، نيوزيلاند، انجلترا، أمريكا، النرويج، إسبانيا، كندا، السويد، سويسرا و الدولة المضيفة استراليا وسط منافسات غاية في القوة بين اللاعبين المشاركين للوصول إلى منصات التتويج.