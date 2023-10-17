الرئيس الفرنسي يوضح شروطه للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة للغاية ينبغي اتخاذها هناك".

وقال ماكرون، فى مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى العاصمة الألبانية (تيرانا)، حيث شارك في قمة إقليمية لدول البلقان- "سأتوجه إلى المنطقة عندما تكون هناك أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة للغاية ينبغي اتخاذها هناك، وعندما نتمكن من التوصل إلى اتفاق ملموس إما بشأن عدم التصعيد أو بشأن القضايا الإنسانية، وحتى يتم ذلك سأواصل المشاورات والمناقشات، وأنه يمكن أن يتوجه إلى هناك ربما في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وأضاف: أن أمن إسرائيل ومكافحة الجماعات الإرهابية وعملية السلام والتوصل لحل سياسي هي كل لا يتجزأ..مشيرا إلى أنه تحدث مع جميع زعماء المنطقة عدة مرات.

وشدد ماكرون على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي بشأن المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وعدم تصعيد الصراع في لبنان..وقال: "إذا كان حق الدولة اليهودية في الدفاع عن نفسها مشروعا فيجب أن يكون متوافقا مع احترام القانون الدولي والإنساني، واحترام المدنيين والشعوب".

وفيما يتعلق بمقطع الفيديو الخاص بالمواطنة الفرنسية- الإسرائيلية "ميا سكيم.. 21 عاما" الذي بثته مساء أمس/الاثنين" حركة "حماس".. قال ماكرون "شاهدت هذا الفيديو وأريد أن أؤكد لعائلة ميا شيم دعمنا، وأقول ذلك لجميع العائلات التي لديها أطفال أو أحباء في عداد المفقودين، أن فرنسا على أهبة الاستعداد لبذل كل ما في وسعها من أجل إطلاق سراحهم.. نجري اتصالات مع السلطات الإسرائيلية وأيضا من خلال القوى الوسيطة الصديقة مع حماس، من أجل إطلاق سراح الفرنسيين وجميع الرهائن".



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