اعتقال المطربة الفلسطينية "دلال أبوآمنة"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المطربة الفلسطينية "دلال أبوآمنة"، بعد ساعات قليلة من منشور تضامنها مع القوات الفلسطينية في حربها مع إسرائيل.

سبب اعتقال الفلسطينية "دلال أبوآمنة":

تضمن منشور "دلال أبوآمنة" رسالة قصيرة “لاغالب إلا الله”، والتي استنفرت القوات الإسرائيلية واعتبرتها تحريضًا على العنف، الأمر الذي تسبب في اعتقالها.

في سياقٍ متصل أكدت محامية دلال أبوآمنة في تصريحات صحفية سابقة، بتعرض موكلتها لحملات هجومية شرسة قامت بها ناشطة إسرائيلية وقامت بتحريف منشورها.

دلال أبوآمنة

عرفت دلال أبوآمنة بمناصرتها القوية لوطنها فلسطين، وأعادت الأغنية الشهيرة “زهرة المدائن” للسيدة فيروز بصوتها في 2017، طبقًا لمشروعها الفني الذي يقوم على إعادة تقديم المادة التراثية الفلسطينية بصيغة غنائية وموسيقية جديدة.

دلال أبوآمنة متزوجة من طبيب العيون والشاعر والمنتج عنان عباسي ولديها منه طفلين لورا وهشام، دخلت دلال أبوآمنة عالم الفن والغناء في عمر الـ16 وتميزت بتقديم أغنيات الهوية الفلسطينية بصوتها المميز.