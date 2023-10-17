الحنبلي يٌقدم طعنًا إداريًا جديدًا على حسين لبيب "خاص"

تقدم ماجد الحنبلي المرشح على رئاسة نادي الزمالك بطعن في المحكمة الإدارية العالية بعد صدور حكم لصالح حسين لبيب منافسه في انتخابات الزمالك.



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جاء الطعن الذي قدمه "الحنبلي" للمحكمة الإدارية يفيد بعدم استيفاء شروط الترشح لحسين لبيب التي تخص بعضوية عاملة بالزمالك، رغم أن المحكمة منذ أيام أكدت صحة عضوية حسين لبيب وعدم استبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية قضت بإستبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك، بقائمة حسين لبيب (القائمة الموحدة).

في سياق مٌتصل ،استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مران اليوم نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى انجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته، ومن المقرر أن يعود خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة .

وحصل الفريق على راحة يومي السبت و الأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.