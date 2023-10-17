مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمواي تاي في فبراير المقبل

أعلن محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للمواي تاي عن فوز مصر بتنظيم البطولة الأفريقية للمواي تاي.

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جاء ذلك خلال اجتماع محمد إبراهيم مع استيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي وإدريس الهلالي نائب رئيس الإتحاد الدولي في انطاليا بتركيا لمناقشة عدد من ملفات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة الأفريقية.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنه بعد دراسة ملفات الدول المتقدمة للفوز بشرف تنظيم البطولة الأفريقية فاز الملف المصري بتنظيم البطولة التي من المقرر إقامتها في منتصف فبر اير المقبل.

وقدم محمد إبراهيم، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة التي يتلقها الاتحاد ومختلف الألعاب الرياضية مع تأكيده الدائم على ضرورة استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة قادرة على استضافة مختلف الأحداث الرياضية العالمية.

وتعد تلك النسخة الثانية من البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر بعد نسخة عام 2021 والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية.