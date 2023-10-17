مفتي الجمهورية يستقبل شيخ الإسلام في أذربيجان الله شكر باشا زاده

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ظهر اليوم الثلاثاء، شيخ الإسلام في أذربيجان الله شكر باشا زاده، بمطار القاهرة الدولي، حيث حضر ضمن الوفود المشاركة في مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة المقرر بَدْء فعالياته غدًا الأربعاء.

من جانبه أعرب شيخ الإسلام في أذربيجان/ الله شكر باشا زاده، عن سعادته بالحضور إلى مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، وتكريمه المرتقب ضمن أعمال المؤتمر لفوزه بجائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.



يأتي ذلك ضمن استقبال فضيلة مفتي الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية الذي سيشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.

وزير الشؤون الدينية التونسي يزور مفتي الجمهورية ويشيد بعنوان المؤتمر

استقبل فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، معالي الدكتور إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية التونسي، اليوم الثلاثاء، وذلك قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء غدًا الأربعاء؛ لبحث دعم سُبل التعاون الإفتائي والديني بين دار الإفتاء ووزارة الشؤون الدينية التونسية.

في بداية اللقاء أكَّد مفتي الجمهورية عمق العلاقات بين البلدين، كما استعرض جهود دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوي، مشيرًا إلى استقبال ما يصل إلى 5000 فتوى يوميًّا، يتم من خلالها معالجة كافة مناحي الحياة وتجيب عن تساؤلات المسلمين في كل مكان.

كذلك استعرض فضيلته خلال اللقاء المهامَّ التي تقوم بها إدارات الدار المختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، كما تطرق إلى آليات عمل مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة، كونه أداة رصدية وبحثية هامة لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، موضحًا أن هذا المرصد قد تم تطويره لِيُصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية التي تكافح التطرف.

وفي سياق متَّصل تحدث فضيلته عن إنشاء الدار للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عام 2015، لإيجاد قدر من التواصل وتبادل الآراء والنقاشات حول القضايا الكبرى التي تهم العالم الإسلامي، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أن عدد أعضائها ناهز الـ 80 دولة، وتنظِّم مؤتمرًا سنويًّا لمناقشة القضايا المعاصرة.

كما تحدث عن إسهاماتها في الحقل الإفتائي، وكيف يتم من خلالها تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمواجهة التطرف والعنف والأفكار التكفيرية وفقَ عدد من الأطر والبرامج، موضحًا أن الأمانة شرعت في إنشاء مجموعة من المراصد البحثية والإصدارات المرجعية، فضلًا عن المطبوعات التي أَثْرَتْ بشكل كبير العمل الإفتائيَّ خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها موسوعة المَعلمة المصرية لعلوم الإفتاء التي صدرت في 90 مجلدًا، والدليل المرجعي لمواجهة التطرف.