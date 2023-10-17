الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء المستشفيات في قطاع غزة عملية مستحيلة (فيديو)

قال محمد فتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جمعيات الهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنَّ إخلاء المستشفيات في قطاع غزة عملية مستحيلة نظرًا لتكدسها بالمئات من المرضى.

سيارات الإسعاف:

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن سيارات الإسعاف تجد صعوبة في نقل المصابين من تحت الأنقاض بغزة، لافتًا إلى أنَّ هناك تشويشًا بالاتصالات اللاسلكية في سيارات الإسعاف مما يعوق عملها في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي:

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ استهدافًا ممنهجًا للمستشفيات في قطاع غزة.