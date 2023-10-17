احتجاز 4 آلاف من سكان غزة لمساعدة حماس في هجوم 7 أكتوبر

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن احتجاز 4 آلاف من سكان غزة الذين كانوا يعملون في إسرائيل للتحقيق معهم بشبهة مساعدة حركة حماس في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر، جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.

عملية طوفان الأقصى:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن وضع غزة ما بعد الحرب سيكون "قضية عالمية""، مؤكدًا: "لا يوجد وقف إطلاق نار ونحن مستمرون في توجيه الضربات على غزة".

أكد جيش الاحتلال، في نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية، أن دباباته تهاجم المنطقة التي تم إطلاق النار منها في المطلة من لبنان، معلنًا نزوح 500 ألف مستوطن داخل إسرائيل منذ هجوم حماس.

اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المُرتقبة إلى تل أبيب "لها أهمية استراتيجية"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين.

ردًّا على سؤال من جانب الصحفيين عن زيارة محتملة لبايدن، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها قد تتم هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري: "زيارة رئيس الولايات المتحدة لها أهمية استراتيجية".

أضاف: "إن أهميتها الاستراتيجية هي للشرق الأوسط بأكمله، ومهم التأثير الذي يترتب عن حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب".

كما أوضح المتحدث قائلًا: "في الأسابيع المقبلة سيكون علينا أن نعيش حياة روتينية إلى جانب الحرب".

أشار دانيال هاغاري إلى أن "الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة هو مهاجمة إرهابيي حماس، وخاصة أولئك الذين شاركوا في المجزرة في البلدات المحيطة بغزة"، على حد تعبيره.

لفت هاغاري إلى أن "الجيش الإسرائيلي مستعد للقتال على جبهتين أيضًا إذا لزم الأمر".

وفقًا له، تم إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مجلس الوزراء بخطط الاستمرار.

أضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد، وأن "المدرعات والمشاة والهندسة يمارسون هجمات مشتركة معًا".

تأتي تصريحات هاغاري في ظل تقارير عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل تعبيرًا عن مزيد من التضامن، بعدما أكد مرارًا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإسرائيل وتزويدها بدعم عسكري إضافي.

كتائب القسام تقصف "تل أبيب":

مساء الإثنين، أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجددًّا قبل قليل برشقة صاروخية "ردًّا على استهداف المدنيين".

جاء ذلك بعد ساعتين من هجوم كبير شمل مدينة القدس التي سمع فيها صوت انفجار ضخم، كما شمل مدينة تل أبيب أيضًا.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه العاشر على التوالي، مخلفًا أكثر من 2808 قتلى وقرابة 11 ألف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

مساء السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجومًا مشتركًا ومنسقًا من الجو والبحر والبر.

هذا وتستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، إذْ أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد المستمر إلى 2670 قتيلًا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة، كما أعلنت الوزارة أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفَّذَ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية، إذْ اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددًا منهم كما أسروا عددًا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.



