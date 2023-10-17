حملة لصيانة كشافات الإنارة بشوارع قوص بقنا

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، الى انه تم تنفيذ حملة لصيانة وإصلاح اعمدة الإنارة بطريق مصر اسوان الزراعي داخل حدود قروية خزام.

واوضح رئيس المركز، ان اعمال الحملة تمكنت من اصلاح وصيانة الكشافات المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، كما تم اعادة شد الأسلاك المتدلية علي أعمدة الطريق الرئيسي، موجها رؤساء الأحياء والوحدات القروية بتكثيف أعمال الصيانة لاعمدة الانارة علي مداخل الطرق الرئيسية والميادين العامة وعمل صيانة دورية لها كي تتمتع الطرق بمعدلات أمان عاليه، وذلك حفاظا على سلامه المواطنين.