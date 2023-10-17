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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إجمالي إيرادات فيلم سكر بدور العرض

فيلم سكر
فيلم سكر

حصد فيلم سكر بطولة الفنانة ماجدة زكي ومحمد ثروت، أمس الإثنين، إيرادات بلغت 47 ألفًا، ليكون إجمالي ما جمعه منذ طرحه 576 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائية.

 

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إيرادات فيلم "سكر" بشباك التذاكر فى أولى أيام طرحه

تفاصيل فيلم سكر

تدور أحداث فيلم سكر في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

 

ويضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبو الحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

 

 

آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، وتم عرضه عام 2021، يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

 

مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، علي قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

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