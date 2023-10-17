بالصور.. تدشين ملتقى شباب الإعلام الأول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكريم الفائزين فى النسخة الثالثة بمسابقة الإبداع الإعلامى بحضور كوكبة من الإعلاميين

د. هويدا مصطفى عميد كلية إعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: نهدف لتقديم كوادر إعلامية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليا

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ملتقى شباب الإعلام الأول، داخل قاعة المؤتمرات، حيث تم توزيع جوائز النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي لعام ٢٠٢٣، وذلك برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و الدكتور نهاد المحجوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام وبمشاركة مؤسسة الاعلام والتحول الرقمى.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والراعي المشارك في مسابقة الإبداع الإعلامي، إن تدشين الملتقي والاحتفالية يأتيان استمرارًا للدور الوطني الذي تلعبه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في خدمة الوطن وشبابه ورعاية المتميزين منهم.

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى إلي أهمية الدور في تقديم كوادر إعلامية قادرة علي المنافسة إقليميًا ودوليا، وهو الهدف الذي تلاقت فيه الجامعة مع مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، موضحة أن تقديم جيل جديد من الاعلاميين متسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن أمر حتمى فى ظل ما نواجهه من حروب إعلامية.



وفى السياق قال المستشار الإعلامي عبدالجواد أبوكب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي أن تدشين الملتقي ليس غريبًا علي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التي حافظت علي موقعها في مربع الصدارة منذ أن أسستها السيدة الفاضلة سعاد كفافي التي تعد صاحبة أعظم تجربة لسيدة في مجال التعليم، وأضاف أن الملتقي يأتي في وقته تمامًا حيث يتعاظم دور الإعلام وتتعاظم معه طبيعة الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية علي مختلف المستويات ، مشيرًا إلي تطلعه لصنع تجربة رائدة تدعم الشباب وتساهم في تأهيلهم ليتصدروا سوق العمل في المستقبل القريب.

وأشارت الدكتورة ماجي الحلواني الرئيس الشرفي لمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي إلي أن المؤسسة عكفت خلال الفترة الماضية وعبر فريق المحكمين من أساتذة وخبراء يمثلون 12 دولة علي اختيار الأعمال المتميزة من الكم الهائل من المشروعات المقدمة في التخصصات والأقسام المختلفة، وخصصت جائزة الإبداع لأفضل إنتاج للمشاريع الجماعية للأقسام وأيضا جائزة تشجيعية لبعض المشروعات الأخرى، بالإضافة إلي الجوائز الخاصة بالفئات المختلفة للمشروعات التي تميزت بمجاراة التطور التكنولوجي الهائل في المهنة والمعطيات المذهلة للإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما قال الأستاذ الدكتور اشرف جلال رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون والرئيس العام للجان التحكيم أن النسخة الثالثة من المسابقه هذا العام شهدت تنافسا كبيرًا واضطرت العديد من اللجان إلي القيام بإعادة التحكيم مرات عديده لنفس الأعمال لاختيار الأعمال الفائزة وضمان الفرصة العادلة للجميع، وأعرب عن تقديره لجميع أعضاء لجان التحكيم على تعاونهم وتجاوبهم وتطلعه في العام القادم لمشاركات أخري متميزه مع الزياده الكبيره في أعداد المتسابقين على في كافة أفرع ومجالات المسابقه التي تتطور عامًا بعد عام كأكبر مسابقة لمشروعات التخرج في الشرق الاوسط والعالم العربي والقارة الافريقية.



وشارك فى الملتقى د. لمياء محمود رئيس اللجنة الدائمة للاعلام باتحاد الاذاعات العربية والاستاذة ريهام الهاشمى عن جامعة الدول العربية وبحضور عمداء ورؤساء اقسام الاعلام بالحامعات المصرية والعربية ، كما كرمت كلية الاعلامى د. ماجى الحلوانى الرئيس الفخرى للمؤسسة وعميدة كلية الاعلام سابقا ، كما كرمت المؤسسة عميد كلية الاعلام.



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.