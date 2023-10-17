نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين ويوجه نصائح للأعضاء الجدد

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

بدأت الجلسة بترحيب حسين الجمال، الأمين العام، بالسيد النقيب العام، وبجميع المحامين الجدد، مؤكدًا أن يوم آداء قسم المحاماة بمثابة يوم تاريخي في حياة كل محام.

وأكد الأمين العام لنقابة المحامين، أن النقابة تشهد عصرا جديدا من الإنجازات منذ تولى عبدالحليم علام، منصب نقيب المحامين، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين، يولى الشباب اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جيل المستقبل في نقابة المحامين.

ومن جانبه قال الدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، إن نقابة المحامين لها دور وطني مهم، موضحًا أن «المحامين» تؤيد القضية الفلسطينية، وأول من دعت لوقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام المساعد، أن نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نظمت حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، وكان نقيب المحامين أول المتبرعين بالدم.

ولفت أبوبكر ضوة، إلى أن عبدالحليم علام، يسير بنقابة المحامين، بخطى ثابتة إلى الأمام، وحقق إنجازات ملموسة في فترة زمنية وجيزة، فكلنا خلف النقيب العام لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وفي مستهل كلمته، عبر الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن سعادته بحضوره لأول جلسة لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن هذا اليوم شرف لأي فرد ينتمى لمهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وقال نقيب المحامين، لقد شاهدتم الفيلم التسجيلي الذي يعرض ما حققناه من إنجازات في نقابة المحامين في فترة زمنية وجيزة، وأنتم علمتم بحجم الفساد الذي كان في نقابة المحامين في السنوات الماضية.

وتابع: «أتيت اليوم لأتحدث معكم عن حقوق شباب المحامين في قانون المحاماة، فأنتم جيل المستقبل القادم الذي سيحمل راية المحاماة، فمنكم من سيكون نقيب محامين، ومنكم من سيكون عضو مجلس، وأتمنى أن أرى منكم نقباء مثل المرحوم النقيب رجائي عطية، والراحل النقيب أحمد الخواجة».

وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى أخره.

وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين بأعضائها تشبه دولة مثل الدول البترولية الصغيرة، ولكن مواردها محدودة، ولكنها ترعى جميع أعضائها وأسرهم، وتقدم لهم جميع الخدمات، وترعى مصالحهم.

ولفت نقيب المحامين، إلى أنه يسعى لتطوير معهد المحاماة حتى يقدم للمحامي الاستفادة القصوى التي يحتاجها وتؤهله إلى سوق العمل، مستكملًا: « أنتم قادة المستقبل وسيكون منكم القاضي ووكيل النائب العام، ومنكم من يحمل لواء المحاماة، فيجب عليكم التحلى بحسن الخلق والاهتمام بالمظهر بارتداء البدلة الكاملة ورباط العنق».

وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة التعامل بالاحترام وحسن الخلق مع الجميع، وعلى المحامي أن يبدأ باحترام ذاته حتى يحترمه الآخرين، مؤكدًا أنه سيكون هناك مناقصة ستجريها نقابة المحامين على أرواب المحاماة وستكون هناك أروابًا تليق بالسادة المحامين.

وأشاد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالقرارات التى أصدرها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتمكين المرأة قضائياً فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وهذا العنصر الأهم فى الارتقاء بها، حيث زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى.

وشدد على ضرورة أن يكون المحامي على قدر كافٍ من الثقافة العامة التي تساعده في آداء رسالته، فالثقافة القانونية وحدها ليست كافية، فيجب الاهتمام بشتى نواحي التعلم، مؤكدًا أن المحامي يجب أن يكون مبدع ولديه كل جديد.

وأكد أن نقابة المحامين لها دور مهني وسياسي وقومي، فبعد الإنتهاء من آدا القسم أصبح كل منكم محام ممارس لمهنة المحاماة مسئول عن كل تصرفاته، فيجب أن تكونوا على قدر المسئولية.

واختتم كلمته قائلًا: « ستظل القضية الفلسطينية هي القضية الأبدية، وستظل القدس عاصمة فلسطين، وسوف تظل مصر بقيادتها الرشيدة داعمة للشعب الفلسطيني، وستظل نقابة المحامين على رأس النقابات المهنية الداعمة للقضية الفلسطينية؛ عشت لنقابة المحامين، وعاشت نقابة المحامين بكم».

حضر جلسة حلف اليمين، حسن الجمال الأمين العام، و عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، و محمد كركاب، و محمد نجيب.