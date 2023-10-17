خليفة الشيمي وجماليات الخط العربي بقاعة صلاح طاهر

يعرض الفنان خليفة الشيمي أكثر من 60 لوحة لفن الخط العربى، خلال معرضه الذى يفتتح فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا ويستمر حتى الخميس 26 أكتوبر، تحت عنوان موسيقى الحروف.

ومن المقرر أن يضم أعمالًا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة "ميكسيد ميديا".

يذكر أن الفنان خليفة الشيمي فنان تشكيلى وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى، أقام العديد من المعارض الناجحة الخاصة الى جانب مشاركات فى معارض مهمة بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الإسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة.