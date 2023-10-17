الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خليفة الشيمي وجماليات الخط العربي بقاعة صلاح طاهر

دار الأوبرا
دار الأوبرا

 يعرض الفنان خليفة الشيمي أكثر من 60 لوحة لفن الخط العربى، خلال معرضه الذى يفتتح فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا ويستمر حتى الخميس 26 أكتوبر، تحت عنوان موسيقى الحروف.

 ومن المقرر أن يضم أعمالًا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة "ميكسيد ميديا".

 

يذكر أن الفنان خليفة الشيمي فنان تشكيلى وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى، أقام العديد من المعارض الناجحة الخاصة الى جانب مشاركات فى معارض مهمة بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الإسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة.

مواد متعلقة

صوت وصورة| الشك يدخل بين نجلاء وزوجها في الحلقة الثالثة

أشرف زكي يدعو الفنانين بضرورة حضور وقفة مساعدة الشعب الفلسطيني غداً

تامر حسني يدعم القضية الفلسطينية بهذه الكلمات

تعرف على إيرادات فيلم "العميل صفر" أمس

حصيلة إيرادات فيلم "مستر إكس" في آخر ليلة عرض

الأوبرا تستضيف موسيقى الروح بقاعة زياد بكير

حصيلة إيرادات فيلم "سكر" في آخر ليلة عرض

التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

الجريدة الورقية