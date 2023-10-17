فيولا رشا يحيى بين الشرق والغرب فى الأوبرا

تقدم عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى وفرقتها، تحت عنوان بين الشرق والغرب، حفلا مميزًا فى الثامنة والنصف مساء الخميس 19 اكتوبر على المسرح الصغير .

البرنامج الموسيقي لحفل رشا يحيى

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة ، تترات مسلسلات ذئاب الجبل(مقدمة، ونهاية) - الليل وآخره - الضوء الشارد - الرجل الآخر - السقوط فى بئر سبع لـ ياسر عبد الرحمن ، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي ، ميدلى سيد درويش بمناسبة مئويته رؤية وإعداد أمير عوض ، اضافة الى عدد من الاعمال الغربية الشهيرة بعضها رؤية واعداد محمد عشى الذى يشارك كضيف شرف على الة البيانو الى جانب تابلوهين استعراضيين تصميم وإخراج هانى حسن.

رشا يحيى

تضم الفرقة العازفين امير عوض ( بيانو ) ، محمد حسن ( كى بورد ) ، امجد عبد البارى ( باص جيتار )، وليد خليل ( درامز ) ، عمرو راشد - هاني زين ( بركشن ) ، محمد دبور ( ايقاع ) ، يحيى الهرميل ( ماريمبا ) ، سيد الحسينى ( مزمار ) ، محسن الشيمى ( ربابة ).

نبذة عن عازفة الفيولا رشا يحيى

يذكر أن عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسيرفاتوار عام 2001 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام -شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006 ، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016 ، وتعمل حاليا استاذ دکتور بأكاديمية الفنون واستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا باوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015 ، عضو المجموعة الأوروبيه المصريه للموسيقى المعاصره منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن ، كاتبة بالعديد من الاصدارات الصحفية الورقية والالكترونية ، نالت على جوائز وشهادات تقدير متعددة ، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية ، طافت دول عربية واجنبية فى جولات فنية ناجحة.