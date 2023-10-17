أسعار الذهب اليوم في السعودية ترتفع بشكل زهيد

اسعار الذهب اليوم في السعوديه تحتل مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد الاحداث في غزة وقصف الاحتلال الاسرائيلي لها، وحرب روسيا وأوكرانيا.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ربيع ثاني 1445هـ/ 17 أكتوبر 2023م، مقارنتًا بأسعار الذهب في إغلاق أمس الإثنين.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة 202.54 ريال للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 24 في السعودية لـ 231.47 ريال للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 212.18 ريال.

وجاء سعر عيار 18 من الذهب 173.61 ريال.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات 1,944.38 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 وزن 8 جرامات، 2,036.97 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات، 2,222.15 ريال.

فيما بلغ سعر بيع وشراء أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

سعر أونصة الذهب بيع 7,199.63 ريال .

سعر أونصة الذهب شراء 7,203.38 ريال.

بينما جاء سعر سبيكة الذهب اليوم الآتي:

بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 1,203.66 ريال.

وسجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 2,379.55 ريال.

ووصل سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم، 4,726.70 ريال.

وجاء سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم نحو 11,735.73 ريال.

فيما سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم، 23,425.16 ريال.

وبلغ سعر سبيكة الذهب 1 كجم اليوم 233,094.21 ريال.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية الآن تراجعا طفيف، حيث انخفض ليسجل سعر أوقية الذهب 1,919.68 دولار للأوقية، بعدما كان يسجل في الإغلاق السابق 1,920.22 دولار.