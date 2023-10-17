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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الدولار حبيس نطاق ضيق مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط

الدولار
الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط، وترقب مجموعة من الكلمات لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، أبرزها كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلمسا لمؤشرات حول توقعات السياسة النقدية.

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تحركات الأسعار

استقر الين قرب مستوى 150 المهم مقابل الدولار ليبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل من السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث معاملاته 149.60 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 150.17 في الثالث من أكتوبر، وهو أضعف مستوى هذا العام قبل أن يلتقط أنفاسه قليلا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.056 بالمئة إلى 106.32 بعد انخفاضه 0.36 بالمئة أمس الإثنين.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة في أحدث تداول له وجرى تداوله مقابل 1.2199 دولار، بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة أمس الاثنين.

وتراجع الإسترليني 3.7 بالمئة هذا الشهر، وانخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0545 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6353 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5901 دولار.

العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 32.39 للشراء، و32.58 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.41 جنيه للشراء، 37.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.09 جنيه للشراء، 34.28 جنيه للبيع.

وبلغت سعر صرف الدولار الكندي عند 22.55 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، و بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.80 جنيه للشراء، 2.82  جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.54 للشراء، 20.63 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.20 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.

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