اعتقال يهود أمريكيين أمام البيت الأبيض لمطالبتهم بوقف الحرب على غزة (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على عدد من اليهود الأمريكيين المتظاهرين، أمام البيت الأبيض في واشنطن، لمطالبة الرئيس جو بايدن، الذي أعرب عن دعمه الثابت لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، بوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، العميل الخاص ستيف كوبيك، إلقاء القبض على أكثر من 30 شخصًا خلال المظاهرة، بزعم الدخول غير القانوني، مثل عبور الحواجز الأمنية، أو بزعم إغلاق المداخل.

وجاءت المظاهرة، التي نظمتها المجموعتان اليهوديتان «IfNotNow» و«الصوت اليهودي من أجل السلام»، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم عسكري كبير على قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية متصاعدة بالقطاع.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن دعمه الثابت لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي واحتجاز آخرين.

ومنذ ذلك الحين، أدت الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد قرابة 3 آلاف فلسطيني، وإصابة ما يقرب من 10 آلاف آخرين.

كما أعلنت إسرائيل عن حصار كامل لغزة، من خلال قطع الموارد الأساسية، مثل الغذاء والماء والكهرباء والوقود.

وقال مدير الاتصالات في IfNotNow، ماتان أراد نيمان، 25 عامًا، من مدينة نيويورك، إن «لدينا أحباء قتلوا واختطفوا.. نحن غاضبون أيضًا من استخدام حزننا كسلاح، وأن إسرائيل على وشك ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة».

وقال أراد نيمان، وهو «أميركي – إسرائيلي»، إنه على الرغم من أنه في حالة حداد إلى جانب كثيرين آخرين، إلا أنه لا يريد المزيد من العنف لخلق المزيد من الأسر الإسرائيلية أو الفلسطينية الحزينة.

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