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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملات على الأسواق لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جميع الأجهزة التنفيذية بالتوسع في إقامة شوادر ومعارض ، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية؛ للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية والإستراتيجية ، والإلتزام بالأسعار المخفضة ، والتصدى لأى محاولات إحتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ.

وأقامت الوحدات المحلية لمركزى ( سمالوط ومطاى ) ، منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين ، إلى جانب تكثيف المرور علي المحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة ، ووضع لافتات علي السلع المعروضة ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمحاربة الغلاء ، وزيادة أعداد المستفيدين بالتخفيضات التى تصل الى 30% .

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 12 محضرا بمدينة سمالوط ، كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى ( أبوقرقاص - وديرمواس ) ، حملات تفتيشية على الأسواق بالتنسيق مع إدارة التموين ، ومباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية ، وضبط الأسعار والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ، وأسفرت الحملات عن تحرير7 محاضر تموينية بمركز ديرمواس .

وفى مركزى ( مغاغة - بنى مزار) ، تم إنشاء شوادر لطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمغاغة ، كما تم فتح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا بمطاى، إلى جانب تكثيف حملات المرور على سلاسل المحلات التجارية ، للتأكد من توافر السلع وطرحها وفقاً للأسعار المخفضة ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر بمطاى .

وفى مركز العدوة ، تم تخصيص 3 منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ، كما تم توفير 250 شنطة سلع غذائية بسعر 150 جنيها للشنطة ، تحتوى على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية ، كما أطلقت الوحدة المحلية بمدينة ملوى ،حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومدى الإلتزام بالتخفيضات الخاصة بمبادرة تخفيض الأسعار ، والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى .

الجريدة الورقية