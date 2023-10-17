حملات على الأسواق لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جميع الأجهزة التنفيذية بالتوسع في إقامة شوادر ومعارض ، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية؛ للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية والإستراتيجية ، والإلتزام بالأسعار المخفضة ، والتصدى لأى محاولات إحتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ.

وأقامت الوحدات المحلية لمركزى ( سمالوط ومطاى ) ، منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين ، إلى جانب تكثيف المرور علي المحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة ، ووضع لافتات علي السلع المعروضة ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمحاربة الغلاء ، وزيادة أعداد المستفيدين بالتخفيضات التى تصل الى 30% .

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 12 محضرا بمدينة سمالوط ، كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى ( أبوقرقاص - وديرمواس ) ، حملات تفتيشية على الأسواق بالتنسيق مع إدارة التموين ، ومباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية ، وضبط الأسعار والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ، وأسفرت الحملات عن تحرير7 محاضر تموينية بمركز ديرمواس .

وفى مركزى ( مغاغة - بنى مزار) ، تم إنشاء شوادر لطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمغاغة ، كما تم فتح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا بمطاى، إلى جانب تكثيف حملات المرور على سلاسل المحلات التجارية ، للتأكد من توافر السلع وطرحها وفقاً للأسعار المخفضة ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر بمطاى .

وفى مركز العدوة ، تم تخصيص 3 منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ، كما تم توفير 250 شنطة سلع غذائية بسعر 150 جنيها للشنطة ، تحتوى على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية ، كما أطلقت الوحدة المحلية بمدينة ملوى ،حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومدى الإلتزام بالتخفيضات الخاصة بمبادرة تخفيض الأسعار ، والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى .