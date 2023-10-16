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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تعلن بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق. 

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تقام دورة اللغة الفرنسية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة  مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل، حيث إنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

شرط معادلة اللغة الفرنسية 

وتشترط كلية الحقوق في جامعة حلوان ضرورة حصول طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق على معادلة اللغة الفرنسية الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية كمادة أجنبية ثانية بجانب المادة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" في مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح  الدكتور شادى الكردى مدير المركز، أنه على الراغبين في الحجز في معادلة اللغة الفرنسية سرعة التوجه لمركز اللغات كلية الآداب وسداد الرسوم والمستندات والمتمثلة فى  500 جنيه + صورة بطاقة.

وأفاد مدير المركز للطلاب الراغبين فى الحجز في دورة اللغة الفرنسية يمكن التوجه لمركز اللغات بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من هنا

وتتمثل رسالة مركز اللغات في تطوير قدرات طلاب الجامعة وخريجيها والباحثين داخل الجامعة وخارجها، وإكسابهم المهارات اللغوية الأساسية والاستجابة لاحتياجاتهم اللغوية بالإضافة إلى تنمية المهارات في كافة التخصصات العلمية بالكلية من خلال الدورات التدريبية والأنشطة، وأن يصبح مركزا متميزا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويقدم المركز العديد من الخدمات التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتتمثل فى امتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل) ودورات تأهيلية للحصول عليه، ودورة اللغة الفرنسية، وترجمة المستندات من اللغة العربية إلى جميع اللغات الأجنبية والعكس، التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل باللغات الأجنبية، بجانب مراجعة المستندات المترجمة باللغات الأجنبية.
كما يقدم المركز دورات تدريبية في تعليم اللغات الأجنبية المختلفة دورة الكفاءة في كتابة الرسائل العلمية باللغة العربية، دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأيضا دورات تدريبية متخصصة في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة.

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