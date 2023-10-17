هاني العتال: سأرفض رحيل زيزو حال فوزي بانتخابات الزمالك.. وأؤيد بقاء فتوح

كشف المهندس هاني العتال المرشح علي منصب نائب رئيس نادي الزمالك عن موقفه حال فوزه في الانتخابات من الغرامة الموقعة على اللاعب محمود كهربا لصالح نادي الزمالك.

وقال “العتال” خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية ON، مساء الإثنين : “ أرفض تقسيط الغرامة لأن أزمة كهربا لها شقين مادي وأدبي فأدبياً كان يجب على اللاعب الالتزام تجاه النادي الذي خرج منه نجماً ، وماديا الغرامة تأخرت وأصبح عليها فوائد”

و عن موقفه بشأن رحيل لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، أو أحمد فتوح، قال هاني العتال: "متمسك ببقاء فتوح في الزمالك.. ونفس الوضع بالنسبة لزيزو."

متصل بجميع أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك وقريب منهم جداً

ورد العتال على الاتهامات التي تروج ضده في انتخابات نادي الزمالك بأنه بعيد عن العمل الاداري في النادي منذ إنتخابات عام 2017 وأنه لايملك الخبرة في خوض الانتخابات الحالية، قائلاً : ماحصلش أنا متصل بأعضاء الجمعية العمومية كلهم وقريب منهم جداً ومن أول ماأعلت خخوضي الانتخابات نزلت زي مابيقولوا الملعب مباشرة ورصدت المشكللات " .

وتابع: “ مش كل المشاكل لازم ابقى جوه النادي ي مشكلات لاتخفى على أحد زي مشكلة القيد مثلاً لكن فيه حاجات ممكن تبقى غير معروفة زي مشاكل الفرق والاعضاء في النادي وأنا مش غريب على الناس وقدرت في عشرة ايام رصد المشاكل أنا إبن نادي الززمالك من طفولتي وعارف كل الأعضاء”



أحمد هاني زادة ينضم لقائمة هاني العتال

وأكد أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع أبناء نادي الزمالك من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد قادر علي خدمة القلعة البيضاء.

وقال أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" عبر برنامج "البريمو" على قناة"تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن نادي الزمالك يمر بأزمات عديدة في جميع الألعاب ويحتاج إلى تكاتف جميع أبناءه في الفترة المقبلة ".

وتابع زادة: " سأخوض انتخابات الزمالك ضمن قائمة "هاني العتال" التي يتم الاستقرار عليها خلال الأيام القليلة المقبلة ".