حريق مصنع ملابس بالمنوفية.. والحماية تسيطر على النيران

اندلع حريق هائل بمصنع ملابس بمركز أشمون بمحافظة المنوقية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء وجرى التعامل مع النيران، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق مصنع ملابس

البداية كانت تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا بتلقي غرفة عمليات النجدة، تفيد اندلاح حريق بمصنع ملابس بالطابق الخامس ، بمدينة أشمون.

وبالانتقال والفحص تبين احتراق كمية من الأقشمة بعيدة عن الماكينات، ولم يحدث ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفي وقت سابق اندلع حريق بسكن اسطف فندق ايلاند ڤيو بالمنتزه التابعة لحي الغرقانة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة علي الحريق.

وتلقي اللواء محمد كامل العناني مدير أمن جنوب سيناء بلاغا يفيد بحريق بسكن اسطف فندق ايلاند ڤيو بالمنتزه بحي الغرقانة بمدينة شرم الشيخ.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أن الحريق بسكن مكون من طابقين بالدور الثاني داخل غرفة وتم إخماد الحريق من قبل العاملين بالفندق.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من بالاختناقات نتيجة عملية الإطفاء:-



1. محمد محمود بدر-48-الغربية

2. كرم مجدي رمضان-22-الجيزة

3. أحمد رفعت عبد الناجي -27-أسيوط

4. عادل أحمد أبويوسف -19-المنوفية

5. محمد عبد الرحمن القط-40-كفر الشيخ

وتم تحرير محضر بالواقعة، والذي أشار بعد وجود خسائر بشرية.



إرشادات الحريق

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.