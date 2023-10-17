بعد رحيلها.. أبرز الأسرار عن حياة سهام عبد السلام الفنية والشخصية

رحلت عن عالمنا الفنانة والناقدة سهام عبد السلام في صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 75 عام،وتعتبر الفنانة الراحلة سهام عبد السلام واحدم من أبرز الشخصيات في عالم الفن والنقد ،إذ عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات.

سهام عبد السلام

نبذة عن الراحلة سهام عبد السلام

سهام عبد السلام هي فنانة وناقدة ومترجمة، شاركت بالتمثيل في عدة أعمال، أبرزها “فيلم مشاه” إنتاج عام 2017، وشاركت في مسلسل واحة الغروب.

حصلت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998.

و كان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" والتي عرض على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

ويعتبر العرض هو أحد مبادرات مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج خالد جلال للإنتاج لخريجي ورش استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بأقسامه المختلفة، و شارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري 2022 .

ومن أهم الأعمال التي قدمتها أيضًا الراحلة سهام عبد السلام هو العرض المسرحي" بدر البدور والبير المسحور" وكان من تأليف سهام عبد السلام وإخراج باسم قناوي ومن إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل، ومن المنتظر افتتاحه أواخر نوفمبر الجاري على خشبة مسرح متروبول.

وكانت فكرة العرض المسرحي تبرز فكرة تخويف الأطفال من المجهول والتشجيع على تجربة كل ما هو جديد ، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم.

ومسرحية "بدر البدور" كانت من بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مي الغيطي وفادي خفاجة وهادي بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومي للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوي.