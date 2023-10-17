مستشار رئيس الجمهورية يشدد على أهمية نصرة القضية الفلسطينية

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف الدكتور أسامة الأزهري على أهمية نصرة القضية الفلسطينية، والدعاء إلى الله أن ينصر أشقاءنا في فلسطين على المحتل الصهيوني المجرم المعتدي، وأن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن يلطف بأهلنا الكرام في غزة.

الأزهرى يندد بجرائم الإحتلال الصهيونى

وندد مستشار رئيس الجمهورية خلال زيارته دولة العراق بجرائم الاحتلال الصهيوني المتكررة وقال احتلال صهيوني للأرض الفلسطينية منذ عقود، ثم عدوان همجي مستمر، ومذابح وحشية مريرة، ثم القصف الصهيوني الهمجي، ثم الحصار والتجويع وقطع الماء والكهرباء عن أشقائنا في غزة، وإجبار أشقائنا هناك على التهجير والنزوح، ومحاولة توطين أبناء فلسطين في أي مكان في العالم وتصفية القضية الفلسطينية.

واستنكر مستشار رئيس الجمهورية الحرب الإعلامية المكثفة التي تستعمل الكذب والتزوير وتشويه صورة الفلسطينيين المقهورين في الإعلام الغربي، وجلب الأساطيل الأمريكية والبريطانية.

ودعا قائلا اللهم اقهر المعتدي المجرم الأثيم، واقذف الرعب في قلوبهم، والطف بأهلنا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا، وانصرهم بنصرك، وعجل لهم بالفرج واللطف والنصر، واحفظ المسجد الأقصى والقدس الشريف وأكناف بيت المقدس.



يذكر أن مستشار رئيس الجمهوري توجه إلى جمهورية العراق الشقيق، بدعوة ورعاية القائمين على الحضرة القادرية الجيلانية العريقة في بغداد، عفيف الدين الجيلاني وخالد الجيلاني.

واشتملت الزيارة على فعاليات علمية تخطو نحو مزيد من الترابط بين البلدين، والدعم للأشقاء في العراق.

التقى الأزهري الدكتور مشعان الخزرجي رئيس دائرة الوقف السني، ثم الذي استقبل فضيلته بحفوة بالغة وعقد مأدبة غداء على شرف استقبال الدكتور أسامة الأزهري.

ثم عقد المجالس العلمية الحديثية في ضيافة الحضرة القادرية بحضور العلماء وطلاب العلم من مختلف محافظات العراق وقراءة عدة كتب وأجزاء حديثية.

وألقى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري محاضرة في كلية الإمام الأعظم بحضور قيادات الكلية والعلماء والأساتذة وطلبة الدراسات العليا، ثم زار المزارات الشريفة، مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، ومرقد الإمام موسى الكاظم وحفيده الإمام محمد الجواد في الكاظمية، ومرقد الإمام معروف الكرخي وبجواره مرقد الإمام الدارقطني والإمام الشهاب الآلوسي، وعدد من الأمسيات في رحاب الحضرة القادرية حضرها عدد من الوجهاء والأعيان والعلماء والمنشدين وطلاب العلم.