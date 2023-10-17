10 أعشاب لتهدئة الأعصاب من القلق والتوتر.. أبرزها زهرة الآلام

مما لا شك فيه أن عالم الأعشاب له أسرار لا حصر لها من ضمن هذه الأسرار أعشاب تمنح الجسم التغذية ودعم الجهاز العصبي المركزي ،كما تعمل على الراحة والتوازن في الجسم، وعلي هذا الصدد نستعرض بوابة الوفد أبرز الأعشاب الذي تعمل على تهدئة الأعصاب من نوبات التوتر والقلق النفسي.

اليانسون

يعرف اليانسون بعدة أسماء فيعرف باسم ينكون وتقدة وكمون حلو وفي المغرب يسمونه الحبة الحلوة.

يتمتع الليسون بمكونات تساعد على تهدئة الأعصاب ومعالجة الأرق وله تأثير كبير وواسع على الجهاز العصبي في جسم الإنسان.

اليانسون

البابونج

عشب يساعد في تخفيف الضغط النفسي اليومي المعتدل، هذه الزهرة غنية بالخصائص المهدئة وتساعد على الاسترخاء، وغالبًا ما يستخدم أيضًا في ممارسات العلاج بالروائح، البابونج يمكن أن يساعد في تقليل القلق والأرق.

البابونج

الخزامى او اللافندر

نبته على شكل شجيرة تعيش في المناطق الجبلية تتميز برائحتها العطرة الباعثة للاسترخاء يمكن تناولها مباشرة كمشروب لأنها تحتوي على مادة اللينالول التي تساعد على زيادة وحث الاعصاب على التهدئة وازالة التوتر.

لقد اثبت دراسات وابحاث عالمية أن اللافندر يؤثر على الجهاز العصبي السمبتاوي ، الذي يتحكم في العمليات الجسدية المرتبطة بالقلق، مثل معدل ضربات القلب ، وإيقاع التنفس ، وإفراز الهرمونات، يحتوي اللافندر أيضا على مادة تربين تسمى لينالول ، وهي مسؤولة عن خصائص هذه العشبة المضادة للاكتئاب ، واسترخاء العضلات ، ورفع الحالة المزاجية.

الخزامى او اللافندر

الليمون

الليمون الحامض هو نوع من النباتات يتبع جنس الليمون من الفصيلة السذابية.

يتم اعداد هذا المشروب عبر غلي شرائح الليمون في الماء الساخن وهو من المشروبات التي تساعد على علاج الاكتئاب وطرد التوتر والارتباك من الجسم.

الليمون

بلسم الليمون

بلسم الليمون هو عشب برائحة الليمون من نفس عائلة النعناع، موطنها الأصلي أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا ، لكنها نمت في جميع أنحاء العالم، تشتهر هذه العشبة بأعراضها المهدئة للتوتر، لذا يمكنك الشعور بمزيد من الاسترخاء، كما ثبت أنه يساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

بلسم الليمون

الزيزفون

يستخدم شاي الزيزفون كوسيلة تساعد على عملية الاسترخاء والنوم الهادىء وهو علاج صحي للأرق، هذا وتؤكد بعض الابحاث العلمية على انه يخفف من حدة التوتر والقلق لدى الإنسان.

الزيزفون

النعناع

ويحتوى النعناع على زيت المنثول ويعتبرالنعناع صديق القلب، ومريح للأعصاب، وحبيب الجهاز الهضمي، يبعث القوة في الجسم

يسهل التنفس ويدر البول، يخفف من شدة حساسية المعدة المخاطى

يعد شاي النعناع عبر وضع أوراق النعناع ونقعها في الماء المغلي وهو مشروب مثالي للجسم قبل النوم لقدرته على ارخاء العضلات والأعصاب.

النعناع

الزنجبيل

تناول مشروب الزنجبيل باردًا أو ساخنًا، يؤثر على مستويات هرمون السيروتونين في الجسم الذي يساعد على تهدئة الجسم ومعالجة القلق.

الزنجبيل

الناردين

مشتق من جذر نبات حشيشة الهر لتقليل القلق والتوتر والاكتئاب، أظهرت دراسة أجريت عام 2004 أنه قادر على تقليل القلق وتحسين النوم عن طريق زيادة مستويات GABAفي الدماغ، تتوفر هذه العشبة كمكمل غذائي وكمستخلص في شكل مسحوق أو سائل وكعشب جاف في شكل شاي.

الناردين

زهرة الآلام

هي عشب يستخدم في المقام الأول لتقليل القلق، تشير الدراسات المبكرة إلى أنه قد يساعد في تخفيف الأرق والقلق عن طريق زيادة مستوى حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) في دماغك، يقلل هذا المركب من نشاط الدماغ ، مما قد يساعدك على الشعور بالهدوء والاسترخاء، يمكنك إضافة زهرة الآلام المجففة إلى الشاي ، وهي متوفرة أيضًا في شكل كبسولات وأقراص.