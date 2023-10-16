لواء سمير فرج في جامعة بدر: مصر تتعرض لمؤامرات على الحدود الشرقية

أكد اللواء دكتور سمير فرج مدير إدرة الشئون المعنوية ومحافظ الأقصر الأسبق والخبير الاستراتيجي أن الدولة المصرية تتعرض الآن لمؤمرات ومخطط محكم من بعض الدول على الحدود الشرقية؛ مما يعرض زعزعة الإستقرار فى المنطقة بالكامل وسيؤثر على العالم جميعاً.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أحد أبطال وقيادات حرب أكتوبر المجيدة في لقاء مع قيادات وطلاب جامعة بدر بالقاهرة تزامنا مع احتفالات الجامعة بذكرى نصر أكتوبر أن مصر تقدم الآن المساعدات لأهالينا فى غزة وتعمل على حل إقامة الدولة الفلسطينية ويعبتر أكثر شعب قدم تضحيات بالمال والدم لشعب فلسطين هم "المصريين".

وجاء اللقاء بدعوة من الدكتور فوزى الشامى، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

و قدم اللواء فرج التحية لكل شهداء الوطن الأبرار وأسرهم ولكل مصرى يحب وطنه، داعياً أن يوفق الله جميع طوائف الشعب المصرى إلى خدمة بلادنا الحبيبة والعمل على رفعتها وعزتها.

وصرح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أن نصر 6 أكتوبر سيظل نموذجاً ومصدراً للإعتزاز والفخر حيث ألتف الشعب والوطن العربى أجمع حول القوات المسلحة المصرية؛ لدعمها لكى تتحول الحرب لملحمة يؤدى فيها كل فرد دوره وكللت فى النهاية بالنجاح الباهر.

ولفت "الشيحي" إلى أن جامعة بدر فى القاهرة "BUC" حريصة على إحياء تلك المناسبة كل عام أكاديمى؛ لتشجيع الطلاب على الإنتماء والإيمان بالقيم الوطنية وتحفيزهم لصناعة المستقبل وترسيخ مشاركتهم فى عملية التنمية.

و أوضح الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن نصر أكتوبر سيظل دائماً مبعث عز وفخر وإعتزاز للمصريين بالقوات المسلحة المصرية "مصنع الرجال"، درع الوطن وحصنه للتصدى لأية محاولات للمساس بأرضه وأمنه وإستقراره على مر التاريخ،منوهاً أن الإعداد الجيد والتخطيط المحكم والتدريب الجاد والمثابرة فى التنفيذ أدى إلى نجاحات فى "حرب 6 أكتوبر" يذكرها التاريخ على مستوى العالم.

وتحدث الدكتور فوزى الشامى، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، بأن نصر أكتوبر لم يكن وليد الصدفة فقد كان نتيجة الإيمان بأن النصر من عند الله واليقين الذى تحلى به كل مصرى ومصرية، مهما كانت ضخامة وقوة العدو، داعياً أن يوفق الله جميع طوائف الشعب المصرى إلى خدمة بلادنا الحبيبة والعمل على رفعتها وعزتها مهما كانت التضحيات فى سبيل التقدم وجعل مصرنا الحبيبة فى مقدمة الدول.

وفى نهاية الإحتفالية كرم الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، اللواء سمير فرج في حضور عمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.