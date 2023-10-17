صحة القليوبية تستعرض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولي من مبادرة 100 يوم صحة

عقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماع تنظيمي مع مديرين الإدارات الصحية، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية؛ لمناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بكل إدارة، وعرض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي انتهت في 4 أكتوبر، حيث تقرر انعقادها علي مدار 100 يوم أخري استكمالاً لخدمة المواطنين.

وتم تقديم عرض توضيحي لعرض مؤشرات الأداء التي تم تحقيقها في جميع الخدمات الطبية التي تضمنتها المبادرة علي مدار 100 يوم وهي:

-المبادرات الرئاسية مثل الكشف المبكر عن الأورام ، وفحص المرأة ، وفحص الأم والجنين ، وفحص السمعيات ، والكشف عن الأمراض المزمنة ، والكشف عن الأمراض الوراثية، والاعتلال الكلوي ، وكذلك فحص المقبلين علي الزواج..

-مبادرة تنظيم الأسرة وعمل تثقيف صحي وندوات توعية للمنتفعات

-مؤشرات الأداء الخاصة بإدارة الأغذية وعدد الحملات التي قام بها مفتشي الأغذية بالمحافظة

-مؤشرات الأداء الخاصة بإدارة صحة البييئة من حيث المرور علي محطات المياه وحمامات السباحة وأخذ عينات من مياه الشرب ، والمرور علي محطات معالجة الصرف الصحي

-المسح الميداني للطعوم الروتينية للأطفال حتي عمر 5 سنوات ومؤشرات الأداء الخاصة به

وبعد عرض جميع مؤشرات الأداء تقدم وكيل الوزارة بخالص شكره وتقديره لجميع الإدارات لجهدهم المبذول طوال أيام المبادرة ، وحثهم علي ضرورة الاستمرارية والمداومة علي نفس مستوي الأداء للحفاظ علي الصدارة بين المحافظات.

وأكد أنه سيتم تكريم الإدارات الأعلي في مؤشرات الأداء سواء من خلال مديرية الصحة أو من خلال محافظ القليوبية، ووعد بتكريمهم من قبل معالي وزير الصحة في أقرب فرصة ممكنة.

وتناول الاجتماع مناقشة أداء الإدارات الصحية خلال شهر سبتمبر وأكد سيادته علي عدة نقاط أهمها:

التوسع في العيادات المسائية والتخصصية ، والاستغلال الأمثل من القوي البشرية المتاحة بكل إدارة خاصة الأطباء الحاصلين علي دراسات عليا ، من أجل تحسين الموارد الاقتصادية لكل إدارة والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة بها، وتقديم خدمة متميزة للأهالي في الفترة المسائية، رفع مؤشرات الأداء الخاصة بمراقبة الأغذية ، وزيادة عدد الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت الغذائية.

وناقش الإجتماع الاهتمام بمراجعة وصيانة الأجهزة الطبية الاستراتيجية ، ووضع رؤية مستقبلية لعملية الصيانة.

وقال وكيل الوزارة إنه بصدد تشكيل لجنة عليا من مديرية الصحة لمتابعة أعطال الأجهزة الطبية والكهروميكانيكية علي مدار اليوم ، وعمل رابط خاص بالتسجيل الفوري للأعطال، مؤكدًا توافر الدعم المالي من خلال وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى وضع خطة تطوير للبنية التحتية ، ورفع مؤشر الأداء لعدد لا يقل عن 10 وحدات ومراكز رعاية أولية من أجل الاستعداد للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة GAHAR ، كما أكد أنه سيتم وضع الرؤية النهائية لاختيار الوحدات ، ووضع المقايسات التقديرية لعملية الصيانة ، كما أكد علي توافر الدعم المالي من قبل وزارة الصحة والسكان، ومحاولة الاستفادة من العناصر البشرية أصحاب المواهب والمهارات سواء كانت إدارية او أو شخصية.

وكلف وكيل وزارة الصحة، الدكتور وكيل المديرية، والدكتورة مدير عام الطب الوقائي، بضرورة مراجعة معايير لتحديد المستهدف الخاص يكل إدارة لأعمال مبادرة100 يوم صحة، بحيث لا يتم اضافة أعباء إضافية تفوق القدرة الاستيعابية لأيٍ من الإدارات الصحية.

وعلي هامش الاجتماع طرح وكيل الوزارة موضوع حملة التبرع بالدم من أجل تقديم الدعم والمساندة لإخواننا في فلسطين داعياً المولي عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم.