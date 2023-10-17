المصرية العقارية تكشف تفاصيل الأحكام القضائية ضد أعضاء بمجلس الإدارة

قالت المجموعة المصرية العقارية، إنه صدر حكم قضائي ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان حول (صدور أحكام قضائية على بعض أعضاء مجلس الإدارة) أن الحكم نهائي ويخص مخالفة إجراء تنفيذي وتنظيمي وهو ليس جرم مخل بالشرف والأمانة.

وأضافت أنه تم تغريم كلا منهم والتصالح فيها بسداد الغرامة والمصاريف بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الحكم شخصي وليس له أي تأثير على الشركة.

يشار إلى أن المجموعة المصرية العقارية، سجلت صافي ربح بلغ 12.99 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 8.84 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من 2022.