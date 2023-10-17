عذبه حتى الموت.. التحقيق في تعدي شخص على كلب بالهرم

باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق، في واقعة تعذيب شخص لكب ضال حتى الموت، ومحاولته الاعتداء على سيدة سجلت جريمته على هاتفها منطقة الهرم.

التعدي على كلب بالهرم

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغ من سيدة، يفيد بتعرضها للاعتدء بالسب والشتم والضرب من قبل شخص، إثر توجيهها اللوم له لاعتدائه على أحد الكلاب الضالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وبالفحص، تبين أن الشاكية تجمع الكلاب الضالة بالمنطقة محل إقامتها وتقدم الطعام لها أمام العقار سكنها، ما أثار حفيظة الأهالي، ومن بينهم المشكو في حقه لمهاجمة تلك الكلاب ذويهم، ما دعاهم للاعتداء بعصا على أحدها وقتله.

وفي سياق آخر

تعرض موظف للإصابة ببترٍ في يده، اليوم الاثنين، على خلفية مُشاجرة وقعت مع جاره بسبب خلافات الجيرة في محافظة الدقهلية، وكان مستشفى بني عبيد المركزي قد استقبل المُصاب لتلقي العلاج الضروري لحالته.





وكانت مُديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطاراً يُفيد ورود بلاغ بوصول حمودة.ث- 39 عاماً- موظف بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي ببني عبيد - ومقيم بندر بني عبيد، مصاباً ببتر بالمعصم الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث شرطة بني عبيد للمستشفى لتتهم عائلة المجني عليه شخصاً يُدعى عادل.خ- 28 سنة بالتعدي على الضحية بآلة حادة "سنجة" فأحدث إصابته.



ونجح رجال المباحث من ضطب المُتهم، الذي أقر فور مُواجهته باقتراق الجريمة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه.