مصر تستضيف النسخة الثانية من مؤتمر CEO Women لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال

تنطلق فاعليات مؤتمر CEO Women في نسخته الثانية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومشاركة وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرعاية وزارة السياحة والمجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة كريستينا عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة والأستاذ الدكتور هاني مصطفى الرئيس التنفيذي ل Smart Digital Green SDG، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية على الساحة الاقليمية والعربية والدولية، وبمشاركة عدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية الدولية، وبحضور أكثر من 200 رئيس تنفيذي، بجانب قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.

ويعد مؤتمر CEO Women بمثابة منتدى سنوي يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بالكيانات الاقتصادية الكبرى دولياً وإفريقياً لنقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الأكثر نجاحاً.

يشهد المؤتمرات انعقاد عدد من الجلسات النقاشية المهمة تحت عناوين؛ الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية المختلفة، القيادة التنفيذية النسائية في الشركات العالمية، التمويل المستدام لمشروعات المرأة، تعليم وآليات تأهيل المرأة للقيادة التنفيذية.

قالت الدكتورة منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر CEO Women: "تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الضوء على القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي شهدت تطورًا وتعزيزًا بسواعد نسائية عربية تمكنت من قيادتها وإدارتها للمؤسسات أن تحقق نجاحاً وتميزاً. ونسعى ليكون هذا المؤتمر منصة دولية تجمع صناع القرار على مستوى اقليمي ودولي، سنوياً لمناقشة أهم القضايا وما وصلت إليه المرأة العربية من تقدم في المجال الاقتصادي".

وأضافت: إن الجلسات ستسلط الضوء على أبرز التحديات التى تواجه المرأة فى القيادة التنفيذية، خاصة فى ظل الظروف التى يواجهها العالم من حروب وتضخم وأزمات اقتصادية عقب جائحة كورونا، ومستقبل الاقتصاد العالمي، والدور الذي باتت تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي، في التأثير على كافة المجالات الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن شهدت النسخة الأولى من مؤتمر CEO Women أحد أهم المؤتمرات التي تنظمها شركة ON AIR Group حضور وتفاعل عربي ودولي من خلال المديرات التنفيذيات، ومشاركة العديد من القيادات النسائية والمسئولين التنفيذيين بالقطاعين الحكومي الرسمي والخاص.