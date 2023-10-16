لتعزيز مكانة المرأة الريادية.. انطلاق مؤتمر "CEO Woman " في نسخته الثانية  24 أكتوبر

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المديرات التنفيذيات CEO Woman يوم 24 أكتوبر الجاري وذلك تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و بمشاركة كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يشارك بالحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة كريستينا عرب ممثلا عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة و من جانب ON Air دكتورة منى مراد ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر.

كما يشهد المؤتمر حضور نحو 250 رئيساً تنفيذياً و مسؤول من العديد من القيادات الحكومية والنسائية التنفيذية بهدف دعم وتعزيز دور مكانة المرأة وتأثيراتها في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

وسيتم عقد 4 جلسات نقاشية منهم جلسات تستهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لاستخدام الأدوات المختلفة للذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين العمل، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه السيدات من الرؤساء التنفيذيات وكيف يتعاملن مع أدوراهن في العمل، وكذلك الآليات المختلفة لتمويل المشروعات المستدامة للسيدات، و تعليم وتأهيل القيادات التنفيذية

وينظم المؤتمر شركة “أون إير جروب” ON AIR Group وهي شركة مصرية تأسست عام 2010 ولها فروع إقليمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تمارس الشركة أنشطتها في مجالات إدارة المشاريع، وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والخدمات الإعلامية، والعلاقات العامة والاستشارات، وتنفيذ برامج التدريب الإعلامي داخل مصر وخارجه