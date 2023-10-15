الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشيد باستخراج الأوراق الثبوتية للسيدات ذوي الإعاقة البصرية بالمجان

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للسيدات ذوى الإعاقة البصرية الصادر لهن بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهن بالمجان، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

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القومي للمرأة يطلق مرحلة جديدة لبرنامج ريادة الأعمال ضمن مشروع تنمية الأسرة

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المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه التوجيهات التي تعد استكمالاً لنهج وجهود الدولة المصرية في دعم المرأة، وتؤكد الدعم والمساندة الدائمة من وزارة الداخلية للمرأة المصرية، تفعيلا للدور المجتمعي والإنساني للشرطة ومسئوليتها الاجتماعية لتعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات ذوى الإعاقة مما يساهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما.

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