المتهم بإنهاء حياة مسن: ضعف جسده جعلني أقتله لسرقة سيارته

حصلت "بوابة الوفد" على اعترافات المتهم بقتل مسن يقيم في منطقة التجمع الأول،وقال المتهم أنه يعمل ميكانيكى، الضحية ذهب أليه الى أحدي الورش الكائنه بعين شمس، واختلق المتهم واقعة بتجربة السيارة خارج النطاق العمراني.

واضاف المتهم: انه بمجرد وصولة الى أحد الأماكن الخالية تعدي على الضحية بالضرب المبرح مردد" ضعف جسده جعلني أقتله لسرقة سيارته" وانقض على رقبته "خنقه"،حتى أصبح جثة هامدة.

واستكمل المتهم: إلقيت بجثمانه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقررت بيع السيارة بعد وصولي لدائرة قسم شرطة المرج.

واضاف: فشلت فى بيع السيارة بعدما علمت بذهاب نجل الضحية الى القسم وابلاغ الشرطة، وبعد ساعات جاءت الشرطة وتم ضبطي، بعدما تم العثور على جثمان المجنى عليه و ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالضحية.

بدأت الواقعة فى ضوء رصد ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص "بالمعاش" عقب خروجه من مسكنه الكائن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مستقلاً السيارة خاصته.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مهندس - مقيم بدائرة القسم) بغياب والده (بالمعاش - مقيم بذات الدائرة) وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان بصحبة (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بأنه حال إصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمغافلته والاعتداء عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وعاد بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه و ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة رفقة فريق من النيابة العامة، المتهم بقتل مسن يقيم في منطقة التجمع الأول، لتمثيل الجريمة بمسرح الحادث، حيث شرح المتهم كيفية إنهاء حياة المجني عليه، وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكاب الجريمة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.