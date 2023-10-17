انخفاض كبير بأسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء 17-10-2023

شهدت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة تراجعًا كبيرًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر2023، بقيمة 25 جنيهًا في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2335 جنيهًا مقابل سعر أمس 2360 جنيهًا، وجاء ذلك في ظل انخفاض سعر الأونصة في السوق العالمي، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن بشكل مؤقت ليحل محله ترقب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2001 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2696جنيها.

الجنيه الذهب 18680جنيها.

ويأتي هذا التراجع التدريجي الحالي في سعر الذهب يعكس انتهاء التسارع على الذهب كملاذ آمن سواء في السوق العالمي أو المحلي، لتقوم الأسواق حالياً بترقب التوترات في الشرق الأوسط قبل اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن من جديد كما حدث نهاية الأسبوع الماضي.

قد يستمر التراجع التدريجي في أسعار الذهب المحلي حتى مستويات 2300 جنيه للجرام خاصة أن الذهب المحلي يجد عدة عوامل تمنعه من التوسع في الهبوط.

صناديق الاستثمار في الذهب:

كشف مجلس الذهب العالمي إن 59 طنًا من الذهب بقيمة 3 مليارات دولار خرجت من صناديق الذهب العالمية الشهر الماضى، وأشار إلى أن التدفقات النقدية التي خرجت من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام حتى الآن بلغت 11 مليار دولار أمريكي. وانخفض إجمالي الحيازات لدى الصناديق بمقدار 189 طنًا حتى الآن هذا العام.

وشهدت صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالذهب المادى تدفقات خارجية على المستوى الشهرى، حيث خسرت 3 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاضًا قدره 59 طنًا في الحيازات بحلول نهاية سبتمبر، واستقر إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق عند 198 مليار دولار أمريكي، متأثرة أيضًا بانخفاض سعر الذهب بنسبة 4٪ تقريبًا.

بيانات شهر سبتمبر دفعت خسائر الربع الثالث في صناديق الذهب المتداولة إلى 8 مليارات دولار بمقدار 139 طن من الذهب، ومثلت الصناديق في أمريكا الشمالية أكبر خسائر بمقدار 6 مليارات دولار تليها الصناديق في أوروبا، بينما شهدت الصناديق في آسيا دخول تدفقات بنسبة 11%.

صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب شهدت تدفقات خارجية قدرها 224 طنًا في الأشهر الأربعة الماضية كما وصات حيازات الذهب لدى صناديق الاستثمار المتداولة إلى أدنى مستوى لها منذ 3.5 سنوات.

بينما خلال الفترة نفسها خسر الذهب 4.5% فقط من قيمته، وهو أداء مرضٍ بشكل كبير خاصة مع تزامن هذا مع قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوياتها منذ 16 عامًا.

الطلب الفعلي على الذهب كان له أثر إيجابي كبير لدعم الذهب ليس فقط من قبل البنوك المركزية ولكن من قبل المستهلكين أيضًا الذين يسعون إلى التحوط ضد موجة التضخم التي ضربت الاقتصاد العالمي.