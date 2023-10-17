انخفاض أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق الأسماك سواء الطازجة والمجمدة بقرى البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، انخفاض في أسعار بعض أنواع الأسماك بقيمة جنيهات، حيث تراوحت أسعار البوري ما بين 88 لـ110 جنيهات للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم ما بين 225 لـ 280 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة ما بين 200 لـ 220 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة ما بين 170 إلى 190 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

ولم تستقر أسعار السردين البلدي عند سعر معين لكن يتراوح ما بين 50 لـ 65 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط ما بين 160 لـ 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو، ويبدأ سعر كيلو السمك المجمد من 50 جنيهًا لـ70 جنيهًا.