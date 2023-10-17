استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظة الفيوم، انخفاض في أسعار الطماطم، حتى وصل سعر الكيلو 10 جنيهات، فيما ارتفعت أسعار الزيتون لـ45 جنيهاً للاصناف ومنها البلدى والعجيزى .

وبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر والرومى بـ 10 جنيهًأ للكيلو، والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 5 جنيهًأ والاسود ب 4 جنيهًأ، وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيه وسعر البصل الى 25 جنيهًا والتين الرمادى ب 15 جنيهًا للكيلو والعنب الاخضر ب 15 والبناتى ب 12 جنيه والاحمر ب20 جنيهًا للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و55 جنيه حسب الاصناف مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيه وسعر الجوافة ب 10 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب15 جنيه و"الاته" ب 10 جنيه للكيلو والبلح الكيلو ب 15 جنيه للنوع البلدى و"الامهات" 20 جنيه والسيوى ب 25 جنيه والاحمر" زغلول" ب15 جنيه .

أسعار الفاكهة في الأسواق

استقر سعر البرتقال الأخضر فى الاسواق 10 جنيه للكيلو بينما التفاح الامريكى ب 50 جنيه وانخفض سعر كيلو الخيار الى 7 جنيه وانخفض سعر الرمان الى 10جنيهًا، وانخفضت أسعار الطماطم فى الفيوم الى 10 جنيهًُا للكيلو.

الفراخ ب 75 جنيه

وسعر كيلو البطاطس 18 جنيه والبطاطا ب 5 جنيه والملوخية 6 جنيه و سعر كيلوالكوسة 10 جنيه والبامية ب50 جنيه والجزر ب 20 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه و الكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 25 جنيه للكيلو و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 3 و5 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيه وكيلو ورق العنب ب 90 جنيه .

و لم تنخفض اسعار الفراخ البيضاء كما تم الاعلان عنه والكيلو يباع بين 75 و78 جنيه فى محال الفراخ والفراخ البلدى ب120 والبانية ب 160 جنيه وكيلو الصدور ب 110 والاوراك ب 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيه وكيلو هياكل ب 30 جنيه وكيلو اجنحة ب 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 260 الى 320 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 250 الى 300 جنيه للكيلو .

وجدير بالذكرأن أسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع أيام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .