مطار القاهرة يعزز ريادته الافريقية بجائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣

في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري في مجال التنمية المستدامة عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد اهم المطارات في القارة الإفريقية بحصوله علي جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا ACI Africa ، وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ علي البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.

و هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين علي جهودهم للحصول علي تلك الجائزة واضاف أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي البيئة و التنمية المستدامة حيث تسعي للإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

وقد تم الاعلان الرسمي وتسليم الجائزة في حفل العشاء الذي اقيم علي هامش الدورة ال٧٠ لإجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال في الفترة من ١٤ وحتي ٢٠ اكتوبر٢٠٢٣، والذي تشارك فيه الشركة القابضة حيث أن مصر عضو منتخب في مجلس إدارة الأقليم الأفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات افريقيا.



Cairo International Airport is announced as the winner of the ACI Africa Environment and Sustainable Development Awards 2023

Cairo Airport has been chosen as the winner of ACI Africa Environment and Sustainable Development Awards 2023 in the category of large-sized Airports in the African continent , as part of the ongoing sustainable efforts of Ministry of Civil Aviation headed by Lieutenant General Mohamed Abbas , Minister of Civil Aviation.

Members of the ACI jury have been impressed with the quality and dedication in implementing an environment management system and efforts to maintain sustainable development at the airport as mentioned in the award announcement letter.

Eng. Mohamed Saeed Mahrous , Chairman and CEO of Egyptian Holding Company for Airports and Air Navigation congratulated the employees for their efforts to achieve this award , also added that the company adhere to take all the measures to maintain preservation of the environment and sustainable development , also efforts for a greater reliance on clean sources of Energy and rationalizing energy consumption.

The official announcement and the award ceremony was held during a gala dinner alongside the 70th session of ACI Africa Conference and Exhibition in Dakar , Senegal from 14 to 20 October 2023 , Egypt as an elected member of the ACI among 15 members representing African Airports , is participating through the Egyptian Holding Company for Airports and Air Navigation.