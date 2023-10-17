وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية السعودية.. التخصصات المطلوبة

طرحت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في العديد من التخصصات وفق شروط ومعايير محددة.

وأوضحت شركة المياه الوطنية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التوظيف لينكدإن، أنها بحاجة لشغل 39 وظيفة إدارية وهندسية، وذلك للعمل في عدد من مدن المملكة ومنها:

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

جدة

الطائف

القصيم

تبوك.

3 شروط عامة للتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية السعودية

واشترطت شركة المياه الوطنية السعودية على المتقدمين على وظائفها الشاغرة أن تتوافر لديهم الآتي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأشارت شركة المياه الوطنية السعودية إلى أن الوظائف الشاغرة جاءت وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة البرامج التعليمية

– رئيس قسم التصميم الهندسي

– مدير البرنامج

– رئيس قسم الحماية من الحرائق

– مدير مشروع

– رئيس قسم المياه

– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول

– مسؤول التحصيل الحكومي

– مدير إدارة العقود

– مندوب تحصيل المساكن

– أخصائي أول الامتثال للسلامة من الحرائق

– رئيس قسم العلاقات الحكومية

– أخصائي الحماية من الحرائق

– رئيس قسم مراقبة التكاليف

– مدير الخدمات المشتركة

– مدير البيئة

– مدير مراقبة أداء المشروع

– منسق التوزيع

– خيبر التخطيط الاستراتيجي للمشاريع

– قائد تخطيط مشاريع الصرف الصحي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– إدارة المشاريع

– العلاقات العامة

– الصحة والسلامة

– الهندسة

– الهندسة المدنية