إسلام سليماني: مواجهات مصر والجزائر هي ديربي المغرب العربي
أكد إسلام سليماني نجم هجوم منتخب الجزائر أن مواجهات منتخب بلاده أمام منتخب مصر دائماً ما تكون صعبة وحماسية.
وقال إسلام سليماني في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس": " مصر والجزائر مباراة كبيرة بين منتخبين كبيرين وهو ديربي المغرب العربي وجميع مواجهات مصر والجزائر صعبة لا يمكن التكهن بنتيجتها ".
وأضاف: " كل المباريات التي نخوضها مهمة بالنسبة لنا، نحن مقبلين على تصفيات كأس العالم وكحأس امم افريقيا ونواصل الاستعداد لهما بقوة ".
وأكمل: " هدفنا أن نبدأ تصفيات كأس العالم بقوة وكذلك تقديم بطولة قوية في أمم افريقيا المقبلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك ".
وأتم: " نحن أخوة والأمور بيننا لا تتخطى الحماس الكبير داخل الملعب لأن كل لاعب يريد أن يسعد جماهيره ".