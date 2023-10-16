غدا.. محاكمة 16 متهما بإنهاء حياة الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الثلاثاء، محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية.

تنظر الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

أسماء المتهمين فى الواقعة:

سمير ص م ، أنور م أ، محمد خ م أ، أحمد س ع ح، محمد ح م، أحمد ش خ، شريف أ م، عبد الله ب، سيد ك م، محمود ن م، أحمد ج ه، محمود خ أ، محمود ع م، إسماعيل م غ، عبد الرحمن ج ق، عبد الرحمن ج ق، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت إشارة لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري.

وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفية وأسباب الوفاة وأمرت النيابة بتسليم جثمان الفتاة لذويها، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة.