تفاصيل نصب عصابة بيع الشقق فى الشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 3 من مسئولي شركة تطوير عقاري استولوا على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية لهم في الشيخ زايد.

رصدت المتابعة الأمنية تداول تعليق مدعوم بصور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تعرض صاحبة الحساب وآخرين للنصب من قبل إحدى الشركات الكائنة بمنطقة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحبة الحساب بتضررها من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير تحصلها على وحدة سكنية وفوجئت عقب ذلك بغلق الشركة والهواتف المحمولة الخاصة بهم دون رد المبلغ المالي الخاص بها أو تسليمها الوحدة السكنية المتعاقد عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المشكو فى حقهم واعترفوا بتقاضيهم مبالغ مالية من العديد من المواطنين كجدية حجز للوحدات السكنية تمهيدًا لتقسيط قيمتها، ونظرًا لعدم استيفاء الشركة للشروط المطلوبة وتعثرهم في رد المبالغ السابق تحصلهم عليها قاموا بغلق مقر الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.