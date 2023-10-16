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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برباعية نظيفة.. مودرن فيوتشر يفوز وديًا على التعاون الليبي

فيوتشر
فيوتشر

فاز فريق نادي مودرن فيوتشر، على فريق التعاون الليبي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري.

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أحرز أهداف مودرن فيوتشر احمد عاطف "هدفين" ، خالد رضا ، ومحمد فاروق.

وبدأ فريق مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاع: باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي ، محمد نصير

وفي الهجوم: مروان محسن

وشارك خلال المباراة كلاً من محمد طارق ، احمد عاطف ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بيراميدز يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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