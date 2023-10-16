5 أطعمة تساعد في الوقاية من أمراض القلب

على الرغم من أن خطر الإصابة بأمراض القلب قد يكون وراثيًا، إلا أنه يرتبط أيضًا بعدد من عوامل نمط الحياة التي يمكن تعديلها.

وتشمل هذه النظام الغذائي الخاص بك، وما إذا كنت تدخن، ومقدار التمارين التي تمارسها بانتظام ومع أخذ ذلك في الاعتبار، شارك اختصاصي التغذية بعضًا من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الوقاية من أمراض القلب والنوبات القلبية، وإذا كنت على دراية بنظامك الغذائي وكيفية مساعدة قلبك، فإن الشيخوخة الصحية ستكون أسهل بكثير. مع هذه النصائح التي يمكن الوصول إليها، يجب أن يكون الأكل الصحي وخفض مستويات الكوليسترول بسيطًا وغير مكلف نسبيًا، كما تقول خبيرة التغذية إيلينا أريفينا لـ MedicForum.

الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة رائعة لأنها تحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب أيضًا، حيث تعتبر العديد من أمراض القلب الآن التهابية، ابحث عن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو تزيد عن 85 بالمائة، مما يعني أنها منخفضة السكر ومنتجات الألبان.

الشوفان

تناول وعاء من دقيق الشوفان في الصباح يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتبط بصحة القلب والشوفان غني بالبيتا جلوكان والألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

ويمكنك استخدام منتجات الألبان أو الحليب النباتي وإضافة جميع أنواع الإضافات مثل الفواكه الطازجة وبذور الكتان والتوابل والمكسرات والبذور الأخرى لجعلها ألذ وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين، فتأكد من شراء دقيق الشوفان الخالي من الغلوتين.

البقوليات

سواء اخترت الفاصوليا الكلوية أو المطبوخة أو السوداء أو غيرها من أنواع الفاصوليا، فإن تناولها سيفيد قلبك بشكل كبير، كما يقول اختصاصي التغذية، البقوليات هي مصدر ممتاز للألياف، مما يساعد على خفض الكولسترول والدهون الثلاثية.

خضروات خضراء

يمكن أن تكون هذه الخضروات مثل الملفوف والقرنبيط والسبانخ وينصح الطبيب أنها ستحسن صحة قلبك عن طريق زيادة كمية مضادات الأكسدة.

المكسرات

خيار آخر صحي للوجبات الخفيفة، المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية لأنها تحتوي على دهون صحية للقلب وغنية بالأوميجا 3 وفيتامين E، مما يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد في البروتينات الدهنية عالية الكثافة ويقلل الكوليسترول السيئ في البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.