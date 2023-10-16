سمير عثمان يؤكد صحة طرد محمد هاني في مباراة مصر والجزائر

أكد الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن قرار طرد محمد هاني خلال مباراة مصر والجزائر كان صحيحًا، مشيرًا أن اللاعب تدخل بتهور على لاعب الخصم.

وأوضح سمير عثمان خلال مداخلة تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس بين شوطي المباراة، أن قرار الحكم كان صحيحًا مشيرًا أن القرارات التحكيمية حتى الآن جيدة.

وأشهر الحكم الإماراتي الذي يدير المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه محمد هاني بسبب التدخل العنيف على أحمد توبة، لاعب الجزائر.

وطلبت تقنية الفيديو “الفار” من الحكم مراجعة حالة الطرد، لكن الحكم الإماراتي أصر على قراره ليغادر محمد هاني أرضية الملعب، ويكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 27.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مصر والجزائر في اللقاء الودي الذي يجمعهما في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.