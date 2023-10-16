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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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القاهرة الإخبارية ترصد تجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

قصف معبر رفح
قصف معبر رفح

 بثت قناة القاهرة الإخبارية لقطات لتجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل غزة، إذ اضطر الحاضرون عند المعبر إلى مغادرته فورًا والتوجه من حيث أتوا أو إلى الجهة المقابلة التي انطلقوا منها.

 وانطلقت كومة غبار بعد القصف العنيف الذي استهدف الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي، وقال الإعلامي أحمد أبو زيد، إن كل الحاضرين أصيبوا بالفزع عند استهداف المعبر.

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 وقال أبو زيد: "لعل الزملاء يفصحون عن حجم الدمار الذي طال مناطق معتبرة من بوابات معبر رفح على الجانب الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يعطل مسار المساعدات الإنسانية والإغاثية".

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