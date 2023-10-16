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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحت شعار دمك هو دمي.. حملة للتبرع بالدم لمصابي فلسطين بجامعة المنيا

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم : حملة التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، جاءت الحملة تحت رعاية ا. د عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا.

 

 شارك في حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين، مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعة، وعدد كبير من طلاب جامعة المنيا، وبمشاركة د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا.

 

 جاءت هذه الحملة في ظل حرص القيادة المصرية على الاهتمام بالقضية الفلسطينية وما صرح به فخامة الرئيس من ان قضية فلسطين هي قضية العرب كلهم.

 

وتعد هذه الحملة تأكيدًا على أهمية القضية الفلسطينية في الوطن العربي عامة، ومصر خاصة، ولتوجيه طاقات طلاب الجامعات إلى المسار الوسطي الذي تتبناه مؤسسات الدولة المصرية


 

حملة التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين
حملة التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين
حملة التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين
حملة التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

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