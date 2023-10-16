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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هايدي تمزالي .. التفاصيل الكاملة عن نجمة بوستر مهرجان أيام قرطاج في دورته الـ 34

بوستر مهرجان أيام
بوستر مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 34

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن "معلقة " أو بوستر دورته الـ 34، والتي ستنطلق يوم 28 أكتوبر الجاري، وقع اختيار الإدارة حول هايدي تمزالي البوستر الرسمي للمهرجان عن حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة .

ايام قرطاج السينمائية

نبذة عن هايدي تمزالي

هايدي تمزالي اسمها بالكامل هايدي شيكلي سمامة تمزالي ، من مواليد 23 أغسطس 1906 ،هي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، كما تعد  أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي، وكذلك كتبت هايدي تمزالي المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية :  زهرة; (1922)  عين الغزال(1924).، فهي رمز ميلاد السينما التونسية، ولذلك تتصدر بعد 100 سنة عن انتاج أول فيلم روائي تونسي المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2023.

هايدي تمزالي أول ممثله في تاريخ السينما التونسية.. والثائرة على الذكورية

عبر صورة  هايدي تمزالي على المعلقة الرسمية للمهرجان يشيد المهرجان ويحتفي بكل السينمائيات التونسيات اللاتي ساهمن بشغف وكفاءة في صناعة أفلام في تونس وخارجها، وك1ن مميزات في كل المهن السينمائية، كاتبات سيناريو، مخرجات، ممثلات، كاتبات الإخراج، خبيرات في التصوير السينمائي، المونتاج، هندسة الصوت، الديكور والإنتاج.

هايدي تمزالي - ويكيبيديا

وهذا التكريم ينسحب كذلك على كل مهنيي السينما التونسية - رجالا ونساء – فقد أسهموا بعملهم في إنشاء ذاكرة سينمائية ثرية عمرها قرن من الزمن.

ورحلت عن عالمنا في 20 أغسطس 1998.

هايدي تمزالي أول ممثله في تاريخ السينما التونسية.. والثائرة على الذكورية

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