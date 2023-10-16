الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة أربعة أطفال في انهيار كنيسة في بوروندي

انهيار مبنى كنيسة
انهيار مبنى كنيسة في بوروندي

لقي أربعة أطفال مصرعهم عندما انهيار مبنى كنيسة في بوروندي، خلال عاصفة عاتية.

 وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بوروندي،  أن هذا الحادث وقع في الساعات الأولى من اليوم، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا آخرين.

 

وقع الحدث الكارثي في المنطقة الجنوبية من البلاد ، حيث تقع الكنيسة المشؤومة.

كانت المنطقة تتصارع مع ظروف جوية قاسية تتميز برياح قوية وأمطار غزيرة.

وكان ضحايا هذا الحادث المؤلم للقلب من الأطفال الذين كانوا يحضرون دروس التربية الدينية عندما انهار جزء من جدار مبنى الكنيسة، مما أدى إلى فقدان أرواح الشباب وإصابة عدة أشخاص آخرين. 

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